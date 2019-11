La BCC Vasto Basket riparte dai vastesi. Dopo il vastese doc, capitan Vittorio Ierbs, e quello per scelta (e matrimonio) Luca Di Tizio, ecco che un altro vastese d'adozione viene confermato per giocare con la canotta biancorossa nella stagione 2015/2016. Se sui primi due c'erano pochi dubbi, visto che il loro cartellino è della società del presidente Spadaccini, su Vincenzo Dipierro c'era qualche dubbio in più. Arrivato a Vasto nell'inverno 2012, con una BCC Vasto Basket che faceva fatica nel campionato di C regionale, fu il trascinatore di quel gruppo che visse il cambio in corsa tra Alfredo Minora e Sandro Di Salvatore per arrivare alla promozione in C nazionale. In tre stagioni e mezza, con il traguardo delle 100 presenze tagliato lo scorso 22 marzo [leggi] ha saputo guadagnarsi a suon di giocate e punti realizzati la stima degli addetti ai lavori e l'affetto del pubblico vastese. Durante la scorsa stagione nell'ambiente c'era stato qualche segnale di malcontento nei suoi confronti, qualche sguardo di troppo alla sua carta d'identità visto che il play-guardia lucano compirà 36 anni il prossimo mese di agosto, in quella che sarà una vigilia di ritiro precampionato.

Ma, nelle trattative del direttore sportivo Fabio Salvatorelli per allestire un buon roster da consegnare a Sergio Luise, Dipierro non poteva essere in cima alla lista vista la sua qualità, il suo attaccamento all'ambiente e la sua professionalità nello svolgere una vita da atleta. Sarà ancora lui a fare da chioccia ad un gruppo che, stando alle indicazioni della conferenza stampa di presentazione del nuovo coach, vedrà la presenza di molti giovani. Si riparte da Dipierro, Ierbs e Di Tizio, in attesa di conoscere gli altri nomi che vestiranno la canotta della BCC Vasto Basket. Di trattative ce ne sono diverse, comprese quelle con qualche ex. Nei prossimi giorni sono attesi i primi nomi così da permettere a coach Luise di impostare il lavoro di una stagione in serie B (ieri è stata formalizzata l'iscrizione) che si annuncia come molto difficile.