Torna la Transumanzartistica che quest'anno sarà nel segno di arte, libertà e solidarietà. Appuntamenti e spazi dedicati ad arte e cultura che, partendo il 18 luglio da San Buono, toccheranno i comuni di Torricella Peligna, Vasto e Fara San Martino. Sono stati selezionate 27 opere per il premio di pittura itinerante, di 27 artisti provenienti da tutto il mondo.

Tra le novità del 2015 ci sarà uno spettacolo originale di teatro civile musicale “Anime transumanti” con il contributo degli attori Icks Borea e Luciano Emiliani, messo in scena per trasmettere l'impegno profuso dal gruppo nella tutela ambientale.

L’aspetto legato alla solidarietà sarà affidato a tre progetti: la mostra fotografica sul Sud Sudan del Prof. Vittore Verratti, medico chirurgo che opera con il CCM Comitato Collaborazione Medica di Torino, le opere in mostra dei “Ragazzi Liberi" appartenenti alle associazioni GIFFAS e AIDA di Napoli e ARCA di Fara San Martino, nella convinzione che l’arte non crea barriere ma contribuisca ad abbatterle, la presentazione del progetto umanitario - scientifico in Nepal, Extreme Melangur Expedition.

Saranno presentate opere letterarie tra cui spiccano quelle di Luciano Emiliani e Marta Lock. Ci saranno estemporanee aperte a ogni forma artistica, reading poetici con la partecipazione, tra gli altri, di Mauro Cesaretti da Ancona. Vi sarà spazio musica prodotta dai soci dell'associazione Giovanni Ruggieri, Tiziano Ciccone e Ugo Trevale, dai cantautori Giuseppe Peluzzi e Sonia Coletta, dal batterista e sperimentatore Daniele Cericola. Rilievo avanno le performance artistiche, con la gradita partecipazione del Maestro Enzo Correnti da Prato. Le socie Valentina Di Campli SanVito, Grazia Vanni, Astrid Checchia e Mariacristina Colanzi esporranno le loro creazioni. Si ripeterà Il Laboratorio delle cose semplici diretto da Mariacristina Colanzi, spazio di libera creatività, senza limiti di età. Ci sarà anche un seminario d'arte gestito dall'Associazione, un viaggio informale nelle varie arti, il 22 luglio nella sala multimediale John Fante di Torricella Peligna.

In ogni tappa nascerà un'opera interattiva dal titolo "com.PENSANDO" che sarà creata a più mani tra pubblico ed artisti.

Tappe della Transumanzartistica 2015

San Buono (Ch) 18 - 19 luglio Teatro San Filippo e sala Monopolio

Torricella Peligna (CH) 22 luglio seminario d'arte presso Sala Polivalente John Fante

Torricella Peligna (CH) 24 e 25 luglio (arte, musica e gusto) Piazza Unità d'Italia

Vasto (Ch) 31 luglio - 2 agosto Palazzo D'Avalos sala Michelangelo

Fara San Martino (Ch) 11 - 13 settembre teatro Comunale