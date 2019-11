Riceviamo e pubblichiamo

Il nostro silenzio, che forse a qualcuno può essere sembrato assordante, è stato in realtà un atto di discrezione per l'"amico" offeso, maltrattato e coinvolto in mille polemiche più o meno pretestuose. L'"amico" offeso verso il quale ogni socio spende quotidianamente una parola e un pensiero. L'"amico" offeso per il quale ogni socio si attiva a favore di quanti lo amano e lo frequentano, o intendono conoscerlo e visitarlo.

L’associazione Amici di Punta Aderci si impegna ogni giorno a descriverne i mille colori, i tanti odori, il paesaggio incantevole, le albe e i tramonti suggestivi e mozzafiato; a preservarli e a valorizzarli. Così come previsto nello statuto, infatti, l’AdiPA ne promuove lo sviluppo responsabile nel rispetto degli interessi della collettività e della tutela del territorio. Ne sostiene la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e della natura negli aspetti paesaggistici, culturali e sociali. La nostra aspirazione è quella di contagiare tutta la comunità attraverso il nostro amore e l’entusiasmo per il patrimonio di straordinaria bellezza di cui siamo stati beneficiati e che è doveroso difendere e salvaguardare. Ma non solo.

La nostra aspirazione è che tutti i cittadini si sentano coinvolti in ogni discussione sulla Riserva naturale di Punta Aderci in merito al come, al quando e al perché delle cose fatte e da fare, in modo da condividerne maggiormente le finalità e gli obiettivi. La nostra Riserva naturale, così come da noi concepita, e cioè come patrimonio collettivo, non deve diventare un pretesto per rivendicazioni di primogenitura, per noiose e pretestuose dispute ideologiche, né tantomeno terreno per palesi e/o occulti scambi di accuse incrociate.

Valori primari quali la libertà e il bene comune devono essere i nostri caratteri distintivi. In questa direzione devono camminare insieme, e noi con loro, tutte le associazioni, di cui registriamo favorevolmente la nascita, che hanno a cuore la sorte delle nostre coste e dei suoi tanti "angoli di paradiso".

Associazione Amici di Punta Aderci