È giunto alla sesta edizione il Premio Art in the dunes, percorso tra arte e natura, che presenta installazioni di land art nella suggestiva cornice della Riserva Naturale di Punta Aderci a Vasto, curato e promosso dall’Associazione culturale Eikòn, in collaborazione con il Comune di Vasto, la Cooperativa Cogecstre e il FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea.

"Lo scenario è straordinario: il sistema dunale della spiaggia di Punta Penna, con la sua tipica vegetazione e la sua natura incontaminata e selvaggia, votata lo scorso anno come terza spiaggia più bella d’Italia nel sondaggio nazionale promosso da Legambiente “La più bella sei tu”. In questo splendido contesto artisti di varia provenienza si cimenteranno con installazioni temporanee elaborate su un tema: l’aria. Aer è, infatti, il titolo di questa edizione. L’aria come elemento intermedio tra fuoco e acqua, o come linea di demarcazione tra la terra e il cielo, punto di contatto tra la materia e la spiritualità. Ma anche l’aria come simbolo della vita, come energia vitale, forza dello spirito, simbolo di libertà. Dunque un tema densissimo, interpretabile in molti modi differenti.

L’intento di Art in the Dunes è duplice. Da una parte promuovere il talento artistico dei partecipanti, rendendoli protagonisti di un’esperienza unica e, dall’altra, esaltare la bellezza di questo ecosistema fragile e meraviglioso, valorizzando la simbiosi che si viene a creare tra opera umana e ambiente e aggiungendo un modo diverso di vivere e “guardare” questo spazio: uno sguardo, cioè, culturale oltre che ambientalista".

Gli artisti partecipanti a questa edizione saranno: Antonella Antinucci, Alberto Barattucci, Rossella Benevento e Giorgia Curcio, Savino Bucci, Martina Caserio, Lia Cavo, Magda Cicchitti, Natalia D’Avena e Gruppo A.I.Re (Cristina Ciaccia, Stefano Faccini, Luana Malandra, Luigi Orfanelli, Georg Reinking), Davide Di Fonzo, Paolo Dongu, Claudio Gaspari, Vanni Macchiagodena, Miriam Melle, Maurizio Righetti, il Rogo Teatro, il Gruppo Temporaneo (Salvatore Travascio, Ivan Iannucci, Attilio Pela, Patrizia Ianni), Debora Vinciguerra e, fuori concorso, Massimo Desiato con Michele Montanaro. Una giuria di esperti (composta da Bianca Campli, Ivan D’Alberto, Antonio D’Argento, Roberta Presenza e Angela Troilo), in occasione del finissage, designerà l’opera vincitrice e consegnerà il Premio.

L’evento è stato presentato in anteprima il 4 luglio a Lanciano presso il Polo Museale Santo Spirito in occasione del vernissage di INFINITO MINIMO, mostra personale di Valentina Biasetti (che ha realizzato l’immagine di questa edizione), ospitata dal FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea 2015, aperta fino al 15 luglio.

Programma

11 luglio

19,30 Vernissage del Premio Art in the Dunes alla presenza delle autorità. - Buffet e degustazioni vini della cantina San Michele.

21,00 Presentazione del romanzo L’estate del cane bambino di Mario Pistacchio e Laura Toffanello (66thand2nd editore). Saranno presenti gli autori.

22,00 Concerto della PICCOLA UNDERGROUND ORCHESTRA. Luca Raimondi (voce, chitarre, sax contralto, flauti, tamburi), Andrea Valeria (violino), Antonio Palena (fisarmonica, organetto), Danny Pomponio (tromba, flauti, tamburello), Lorenzo Vaira (tamburi a cornice, darabouka, percussioni), Davide Marconi (batteria).

18 luglio

19,00 Buffet a cura della Pasticceria Prestige e degustazione di vini a cura della cantina San Michele.

20,00 AERIS, performance di danza contemporanea in spiaggia della compagnia LOST MOVEMENT (Interpreti: Mirta Boschetti, Samuele Arisci, Christian Consalvo, Giorgia Varano. Coreografie: Nicolò Abbattista).

20,30 Conversazione pubblica con Adina Pugliese intorno al suo libro L’arte è utile – comunque bella (Meta edizioni), con la partecipazione di Paola Bucci e Felice Tagliaferri.

21,30 HANGSAND - suoni nella sabbia, performance della sand artist Erica Abelardo e dell’hang player Loris Baccalà.

22, 15 Proiezioni video del Premio Art in the Dunes presentati nella V edizione.

26 luglio

19,00 Finissage del Premio Art in the Dunes - Buffet a cura del Circolo Fermenti e degustazione di vini della cantina San Michele.

20,00 Premiazione del vincitore della VI edizione.

20,30 Presentazione del romanzo Solo sigari quando è festa di Alessio Romano (Bompiani), reading dell’autore.

21,30 ACOUSTIC GUITAR SOLO, concerto di Stefano Barbati.

Il Premio, inoltre, avrà un secondo appuntamento in dicembre presso le sale delle ex Scuderie Aragona a Vasto, con una mostra dedicata ai fotografi e ai videomakers che parteciperanno all’evento con le loro realizzazioni sul tema. In quella sede avverrà la consegna del catalogo della manifestazione.