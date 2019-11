Preoccupanti infiltrazioni d'acqua nella chiesa di Santa Maria di Stella Maris, a Vasto Marina. Le foto che pubblichiamo sono state scattate all'interno del salone parrocchiale, che per anni ha ospitato spettacoli teatrali e altre iniziative della parrocchia. Ora il locale è inutilizzabile a causa di questo serio problema.

A preoccupare non è solo l'umidità dei muri, ma anche e soprattutto le copiose infiltrazioni d'acqua proveniente dal sottosuolo di via Zara e dal salone giungono fino alla chiesa. L'acqua, proveniente da un flusso sotterraneo non regimentato, si è accumulata al di sotto del pavimento, formando delle pozze che rischiano di compromettere la stabilità della chiesa.

L'Ordine provinciale dei frati cappuccini ha presentato un progetto finalizzato a risolvere il problema. Sono in attesa di una risposta del Comune di Vasto e anche della Sovrintendenza, visto che la proposta prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'accesso dei disabili, come auspicato a più riprese dalle associazioni di settore.