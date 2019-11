Ormai siamo entrati nella fase calda del mercato. In questo periodo le squadre di calcio abruzzesi in Eccellenza sono attivissime e stanno cercando di costruire al meglio le proprie rose in vista della prossima stagione che avrà inizio tra due mesi. Dopo varie conferme arrivate nei giorni scorsi, il Cupello Calcio risponde presente per quanto riguarda le trattative estive. Lo fa portando tra le proprie mura Domenico Monachetti, giovane under classe 1996 proveniente dal Vasto Marina. Il ragazzo originario di Scerni, dunque, vestirà la maglia rossoblu dopo aver dimostrato in questi anni- infortuni a parte- di potersi mettere in mostra in un campionato come quello d’Eccellenza. Lo scorso anno, malgrado i problemi fisici, ha collezionato un buon numero di gol tra la juniores d’Elite e la prima squadra. Un buon esterno offensivo che in molte occasioni è stato utilizzato anche come seconda punta. Monachetti potrà dare il proprio contributo alla squadra di mister Di Francesco magari partendo anche da titolare.

In casa Cupello arrivano anche le conferme dei due portieri under: Tascione (presumibilmente il portiere titolare della prossima stagione) e Capitoli, entrambi classe 1997. Vestirà la maglia del Cupello per un’altra stagione anche Simone Tucci, centrocampista lancianese che avrà un ruolo importante nella juniores e potrà aumentare il proprio minutaggio in prima squadra. Dunque un pacchetto under ben assortito e di qualità che permetterà ai cupellesi di avere una panchina giovane e desiderosa di fare bene. Le conferme importanti sono arrivate anche dai senior, con l’ok di Antenucci, Mario Quintiliani, Benedetti, Del Bonifro, Martelli e Avantaggiato, questi ultimi due hanno stretto un accordo con il ds Pasquale proprio ieri. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la conferma di D’Antonio (se non arriverà una chiamata dalla serie D), mentre sul centrocampista Ligocki c’è l’offerta de Il Delfino Flacco Porto (Promozione) che gli avrebbe promesso anche un’opportunità lavorativa.

Le prime ed importanti mosse della società del presidente Oreste di Francesco sono arrivate e le prossime potranno riguardare l’acquisto di una punta, dopo la partenza di Pendenza. La società rossoblu ha già qualche idea a riguardo. Uno dei nomi potrebbe essere quello del capitano della Vastese Giuseppe Soria- impegnato per tutta l’estate con il campionato di Beach soccer- il quale sta cercando anche proposte riguardo a ruoli anche all’interno della società. Con il Cupello l’attaccante vastese ha avuto modo di parlare più volte e, se in un primo momento sembrava essere vicina la firma, con il passare dei giorni questa opzione sarebbe stata meno fattibile. Proprio nel pomeriggio ci sarà un incontro tra l’attaccante e la dirigenza del Cupello. Su Soria si sono fatte avanti anche altre squadre della regione e sembrerebbe che la sua permanenza nella Vastese sia un’opzione remota. Nei prossimi giorni in casa Cupello potrebbero arrivare ulteriori novità e mancano ancora pochi tasselli per terminare il mercato. Potrebbe arrivare un altro fuori quota (si sta valutando l’opzione Alessio Fizzani, attaccante classe 1995 lo scorso anno fermato da un brutto infortunio) e due senior (un altro oltre all’eventuale arrivo di Soria). Il 29 luglio, intanto, la squadra allenata da mister Di Francesco inizierà la preparazione estiva al Comunale di Cupello.