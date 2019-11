Gli uomini della Compagnia di Vasto della Guardia di Finanza hanno operato un sequestro di merce contraffata sul litorale. "Il blitz, posto in essere lungo il litorale - spiega una nota del comando provinciale- , è stato deciso dopo una meticolosa attività d’intelligence che ha consentito di puntare la lente sull’abusivismo commerciale nell’arenile vastese, fenomeno in ascesa con l’arrivo della bella stagione e, quindi, dei turisti".

Durante la perlustrazione della spiaggia e "nel corso di un attento monitoraggio dei passeggeri nella tratta ferroviaria tra Torino di Sangro e Vasto-San Salvo di competenza territoriale, le Fiamme Gialle hanno notato ammassati alcuni borsoni da viaggio abilmente occultati, al cui interno sono stati rinvenuti diversi articoli recanti loghi di noti marchi abilmente contraffatti, tra i quali, soprattutto, occhiali e capi di abbigliamento". Oltre 500 gli articoli taroccati trovati nei borsoni. "La merce è stata sottoposta a sequestro mentre sono in corso indagini di più ampia portata al fine di risalire ai vertici della filiera illecita".

Il fenomeno della contraffazione è in allarmante ascesa e "continua, purtroppo, a non essere percepito come realmente dannoso per l’economia, nonostante sia intimamente connesso ad altre forme di illegalità economico finanziaria che inquinano il mercato e sottraggono alla collettività importanti risorse, quali l’evasione fiscale e contributiva, lo sfruttamento del lavoro nero ed irregolare, il reimpiego di capitali illeciti. Senza dimenticare i danni per la salute e la sicurezza dei consumatori, considerata la pericolosità e nocività della maggior parte dei prodotti con falsa o fallace indicazione di origine e provenienza, che vengono immessi sul mercato".