Giorni di ‘lavori in corso’ quelli vissuti in quest’ultima settimana dalla nuova dirigenza della Vastese Calcio 1902. Dopo l’accordo ufficiale arrivato nella serata di martedì (leggi l’articolo), attualmente i dirigenti biancorossi stanno lavorando per comunicare il primo nome- tanto atteso- del mercato, quello dell’allenatore. Da martedì in poi le riunioni che si sono svolte hanno tirato in ballo nuove figure, nuovi possibili scenari per quanto riguarda l’identità del nuovo mister biancorosso. Proprio tra oggi e domani i dirigenti biancorossi saranno a colloquio con uno dei pretendenti alla panchina biancorossa- il suo nome però non è stato svelato- il quale, fanno sapere gli stessi, non risulta essere di Vasto. Niente di certo ed è ancora tutto da vedere. Quello che si sa, invece, è che l’annuncio potrebbe arrivare tra venerdì sera e sabato e dunque la conferenza stampa si potrebbe tenere già martedì prossimo.

Intanto, per rendere meno misteriosa l’attesa, ha parlato ai microfoni di zonalocale.tv questa mattina il rappresentate della nuova dirigenza Francesco Paolo Bolami, il quale si è ancora tenuto alla larga da annunci prematuri ed ha sottolineato gli aspetti primari e fondamentali del nuovo progetto calcistico. Lo stesso Bolami ha fatto sapere che in questi giorni inizieranno i lavori per migliorare le condizioni dello Stadio Aragona, con una pulizia ed una piccola manutenzione dell’impianto. A dare una mano, conferma Bolami, saranno anche i tifosi. Di seguito l’intervista completa.