Lei si trovava tranquillamente nel supermercato dove lavora, il Conad di via Alessandrini, mentre con i colleghi completava le operazioni di fine giornata. Ma all'esterno, nell'area del parcheggio, amici e parenti si preparavano per la sorpresa ideata dal suo futuro marito alla vigilia delle nozze. Protagonisti di una simpatica serata sono Vincenzo Grassi e Antonella Paolino, giovani vastesi che il 18 luglio si uniranno in matrimonio. Vincenzo, al posto della tradizionale serenata, ha voluto coinvolgere tante persone per regalare una originale sorpresa alla sua futura moglie.

Ad attirare Antonella fuori dal supermercato sono state le note su cui danzavano i ragazzi e le ragazze della Easy Dancing di Ida, Mirko e Salvatore. Poi spazio ai bambini, tutti con maglietta gialla e palloncini da lanciare in cielo. Poi è arrivato Vincenzo, con l'immancabile mazzo di rose rosse, tra coriandoli e fuochi d'artificio. La serata è andata avanti con qualche canto, guidato da Michele Paolino, animatore e, tra l'altro, fratello di Antonella, la gioia dei presenti e la curiosità del quartiere richiamato dai suoni e rumori della festa. In tempi in cui le cronache e le statistiche riportano dati sulla crisi del matrimonio la gioia con cui questi due giovani vivono questo momento della loro vita è sicuramente una delle cose belle da raccontare, con gli auguri ad Antonella e Vincenzo di una felice vita insieme.