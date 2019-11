Ci sarà anche l'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico "Ridolfi-Zimarino" di Scerni alla manifestazione Cala Lenta, organizzata da Slow Food Lanciano e prevista da venerdì a domenica presso il borgo antico di San Vito Chietino. Scopo della manifestazione, quello di esaltare profumi e sapori della Costa dei Trabocchi, in una sorta di "mercato del gusto" che per tre giorni animerà il centro storico di San Vito, che diventa così non solo un luogo di scambio e di incontro, ma anche di educazione e conoscenza, per scoprire i tesori enogastronomici del territorio.

In questo contesto, lo storico istituto di Scerni - confermando la sua vocazione alla promozione dei prodotti del territorio - sarà tra i protagonisti con le proprie produzioni direttamente dalle cantine della scuola.