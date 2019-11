Si è svolta nelle giornate del 4 e 5 luglio la settima edizione del torneo di Beach tennis a scopo benefico del Lions Club Vasto New Century. Oltre 100 tra appassionati e semplici simpatizzanti di questo sport hanno abbracciato con entusiasmo la causa benefica tema centrale del torneo recandosi a Vasto, anche dal Molise e dal resto dell'Abruzzo.

Tre le categorie in gara juniores, con la vittoria dell'ormai collaudato team Falcucci-Paravia, misto in cui si é affermata la coppia Guerra-Felice e maschile che ha visto prevalere a tarda sera la squadra tutta vastese e nota agli sportivi De Filippis-Marconato.

Due giorni di battaglia a colpi di volée, palle corte e schiacciate insieme al main sponsor Banca Mediolanum ed agli altri sponsor Jasci & Marchesani, Ideastampa, Wem, Vemit, Studioware, Ottica Vincitorio, Gioielleria Corvino e Molino Mare Beachwear

hanno consentito di raccogliere 2mila euro per l'acquisto di attrezzature per il reparto di pediatria e nido dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto. Grande soddisfazione é stata espressa dal presidente del club, Nicola Jasci, a nome dell'intero sodalizio per la grande riuscita del service che rappresenta ormai un brand del Club Vasto New Century.