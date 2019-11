"È di qualche giorno fa l’articolo nel quale il sindaco Magnacca chiede aiuto perché non può più garantire la sicurezza e l’ordine pubblico a causa del blocco delle assunzioni per gli Enti Locali. Invitiamo il Sindaco a occuparsi dei problemi che la nostra città, insieme ai cittadini che la abitano, vivono quotidianamente e non a distogliere l’attenzione dalle mancanze della sua amministrazione riportando questioni di livello nazionale". Duro commento dei circoli di San Salvo di Pd, Sel e Psi alle dichiarazioni rilasciare dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, in ordine a diverse questioni che ricadono sul governo della città.

"Il sindaco - attaccano dal centrosinistra - spiegasse ad esempio le motivazioni per le quali ben sei agenti della polizia municipale - compreso l’ex comandante - svolgono la loro attività in ufficio e non in strada a operare e a educare i cittadini (ruolo per cui sono chiamati). Fatto ancora più grave è che uno di loro si stia occupando anche di aiutare una società privata per la riscossione dei tributi della Tarsu, nonostante l’oneroso aggio pagato alla stessa. La scelta di affidare compiti e mansioni agli agenti del Corpo della polizia municipale è una scelta politica in capo al sindaco e, sinceramente, non riusciamo a comprendere cosa possa entrarci il governo nazionale ed il blocco delle assunzioni per gli Enti Locali con il distogliere gli agenti dal loro servio per cui vengono pagati. Anzi, chiediamo al sindaco come si concigliano le pistole in dotazione degli agenti con la loro mansione svolta in uffici non attinenti alla pubblica sicurezza? Al sindaco Magnacca chiediamo che fine hanno fatto gli spot elettorali del suo programma. Ci dica che ne è del famoso 'intervento fermo e determinato sulle situazioni di degrado urbano, spaccio e vandalismo'? E la 'riorganizzazione e la razionalizzazione della polizia municipale investendo sulla formazione professionale degli agenti'? Oppure vogliamo parlare della 'massimizzazione degli agenti in strada invece che in ufficio'? E che dire dell’impiego reiterato delle risorse attribuite al Settore Sociale all’organizzazione di feste, compleanni e gite anzichè alla lotta al disagio ed alla devianza? Potremmo andare avanti all’infinito ma per essere più brevi invitiamo il sindaco Magnacca a rileggersi le pagine 7 e 8 del suo programma elettorale".

Le critiche dell'opposizione, però, non riguardano solo la sicurezza: "Registriamo che vige un completo disordine che si estende oramai in maniera puntuale anche alla Marina, mai cosi abbandonata come negli ultimi tre anni. Invitiamo il sindaco Magnacca ad impegnarsi per il bene della città, se ne è capace, e la smetta di lamentarsi e di scaricare le responsabilità verso altre istituzioni dello Stato; pensi piuttosto alla sicurezza ed al decoro urbano, applicando l’apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale. A tal proposito le chiediamo se in questi ultimi giorni sia passata per le vie del rione Marina e si sia accorta dello spettacolo indecoroso - non quello delle Frecce Tricolori - che offriamo ai cittadini ed ai turisti che la le frequentano. Questa amministrazione è ormai ridotta ad un comitato feste che pur di primeggiare sulle pagine dei giornali e su quelle dei vari siti locali, riesce persino a 'intestarsi' eventi che appartengono ad altri comuni (vedi Frecce Tricolori). Al sindaco chiediamo di mettere da parte i vari selfie e le varie apparizioni propagandistiche e di occuparsi seriamente dei problemi dei sansalvesi, come ad esempio quello della mancanza quotidiana di acqua potabile nel rione Marina".