Si svolgerà domenica 12 luglio a San Salvo la 3ª edizione del Memorial Michele Mastrippolito nel ricordo di "Mike", come lo chiamavano gli amici, operaio sansalvese scomparso a seguito di un incidente sul lavoro nel 2012. Ad organizzare la manifestazione sono la famiglia di Mastrippolito e la Trigno Energy, con la Asd Ciclistica Valle del Trigno e il Comune di San Salvo.

La manifestazione, come da locandina, sarà caratterizzata da due distinti momenti: la competizione ciclistica valida come terza prova del campionato regionale e italiano riservata ai tesserati F.C.I. e Enti di Promozione Sportiva. E poi ci sarà la Pedalata Ecologica, aperta a tutti (adulti e bambini) e che quest’anno a differenza dei precedenti anni verrà effettuata esclusivamente a San Salvo Marina con partenza e arrivo al Palazzetto dello Sport, passando per il lungomare ed il tratto sansalvese della cicliabile.

La manifestazione terminerà con l’arrivo di entrambi i gruppi alle 12.30 presso il Palazzettto dello Sport di San Salvo Marina, cui seguiranno le premiazioni per la gara competitiva, il pasta party e i saluti finali di rito alla presenza dei rappresentati della società Trigno Energy (Direttore Generale Ing. Fulci Ludovico), di Pilkington e del Comune di San Salvo.