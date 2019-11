L’estate è arrivata da un pezzo e, nonostante il caldo torrido che ha colpito l’Italia in questi ultimi giorni, il calcio mercato di certo non ha il tempo per prendersi una pausa. Proprio in questi giorni- e nelle prossime settimane- si conosceranno le destinazioni di vari giocatori del territorio e sicuramente ad avere maggiormente i riflettori puntati addosso è l’attaccante vastese Roberto Inglese.

Dopo la positiva stagione col Carpi, con tanto di promozione in serie A, Inglese si è goduto qualche settimana di riposo in quel di Vasto sino a domenica scorsa. Ad inizio settimana è partito in direzione San Zeno di Montagna, località in cima al Lago di Garda nella quale si sta svolgendo il raduno del Chievo Verona. L’attaccante vastese, come ha già fatto la scorsa stagione, svolgerà la preparazione con la società gialloblu, partecipando anche alle gare amichevoli. La notizia che però lo riguarda direttamente è quella che vede la Virtus Lanciano interessata ad averlo in prestito. Infatti la società rossoblu sembrerebbe davvero intenzionata a prendere l’attaccante vastese, ma per adesso si parla solo di una trattativa aperta.

È in attesa di conoscere le intenzioni del Teramo Calcio, invece, Nicola Fiore, altro giocatore vastese che potrebbe cambiare casacca. Qualora la società biancorossa non lo confermasse per la prossima stagione in serie B, per lui ci sarebbe già pronta l’opzione L’Aquila Calcio in Lega Pro. In caso di rescissione di Ceccarelli, infatti, Fiore potrebbe passare nella squadra del capoluogo abruzzese. A confermarlo anche il suo procuratore, Carlo Della Penna, il quale però ha ribadito che “bisognerà aspettare notizie da Teramo”. E' di questa mattina, sempre riguardo Fiore, la notizia di un possibile interessamento nei confronti del centrocampista vastese anche da parte di Ascoli ed Ancona.

In attesa di conoscere il suo futuro anche Cristian Stivaletta, giocatore vastese quest’anno in forze al San Nicolò in serie D. Dopo la soddisfacente stagione coronata dall’accesso ai playoff, Stivaletta per un certo periodo di tempo era stato vicino alla possibilità di passare al Carpi, ma poi la trattativa non è andata a buon fine con il trasferimento del ds Giuntoli al Napoli. Ultimamente ha avuto diverse richieste in Lega Pro ed è in fase di valutazione. Nella corsia d'attesa siede anche il portiere Lorenzo Cattafesta che starebbe aspettando una risposta dalla Virtus Lanciano riguardo al suo futuro.

È praticamente sicura, invece, la conferma di Damiano Menna all’Avezzano in serie D. Malgrado il Pineto abbia già annunciato l’arrivo di Francesco Cattenari dall’U.S. San Salvo, potrebbero in questo periodo aprirsi diversi scenari. Deve ancora recuperare in parte dall’infortunio Nicola Della Penna.