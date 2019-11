"A Vasto è bastato il punteruolo rosso per evidenziare la pochezza dell'amministrazione Lapenna". Non usano mezzi termini gli attivisti del Movimento 5 Stelle Vasto per giudicare l'operato dell'amministrazione comunale per la gestione delle problematiche legate alle palme e al punteruolo rosso.

"Se nella vicina San Salvo - scrivono infatti dal M5S - sono stati investiti circa 27mila euro per salvare 104 palme, praticamente 259,62 euro a palma, attraverso un trattamento preventivo (14 interventi a cadenza di 15/20 giorni), a Vasto, udite udite, sono stati spesi 72mila euro per abbattere 120 palme, esattamente 600 euro ad albero. E quanto spenderemo per la piantumazione? Senza considerare gli ulteriori costi relativi al fallimentare tentativo di salvare le palme attraverso una prevenzione sistematica".

Per il M5S, quindi, si tratta della "ennesima azione dell'amministrazione comunale vastese che dimostra che tutto viene fatto senza un minimo di pianificazione. Intanto i contribuenti ringraziano".