Si è svolta presso La Porta della Terra nella città di San Salvo la presentazione del libro di foto -poesia "Con gli occhi e con il Cuore" di Marianna Della Penna e Silvano Mario Bruno, patrocinata dal Comune di San Salvo, dall’Assessorato alla Cultura nella figura del professore Giovanni Artese. L’evento ha registrato una notevole presenza di spettatori tanto da occupare tutti i posti a sedere e parte delle scalinate presenti in sala.

Il libro è testimonianza di un progetto partito dal virtuale e reso reale dalla volontà e dall’impegno degli autori, che focalizzano l’attenzione sulle capacità individuali di ognuno, nella possibilità di realizzare concretamente le proprie attitudini. L’inizio di un viaggio è nella mente, attraverso gli occhi, la foto , per sfociare nella scrittura rappresentativa della poesia.

La raccolta nasce dal programma in parte già presentato ad Aprile della Mostra itinerante ( la mostra è stata già ospitata da vari Comuni limitrofi con note positive sulle finalità proposte dalla stessa iniziativa ), ideata su sessanta pannelli, dove sono presenti le foto dei nostri paesaggi tra il mare e la montagna , colti dalla foto emozionale di Silvano Mario Bruno e dai pensieri di Marianna Della Penna, tradotti in lingua inglese dalla Prof.essa Vittoria D’Ascanio, un valore aggiunto per la comunicazione anche turistica. L’attenzione è stata mostrata anche da insegnanti del distretto scolastico Rossetti, le quali hanno proposto un eventuale progetto tra immagine e scrittura, partendo dalla Mostra e dalla lettura del testo.

La serata ha raggiunto il livello massimo d’espressione con la presenza della scrittrice, attrice Raffaella Zaccagna, la quale è riuscita magistralmente ad esprimere il senso puro della poesia, donando con l’espressione di una vera recitazione il significato profondo , lo stesso sottolineato anche e soprattutto dalla presentatrice l’avvocato Francesca Torricella poetessa, pittrice la quale è riuscita a cogliere tra i due elementi,la poesia e la foto, collegamenti mirabili tra : Beaudelaire, Leopardi, Calvino e la storia della fotografia come immagine evocativa, direttamente ricollegabile con la scrittura e la sua nascita, come pensiero dettato dalla sola immagine, dalla vista, che è il senso percettivo principale, insieme al senso tattile .

La manifestazione, in apertura, ha ospitato il corpo di ballo Dancing Show del maestro Fabio Antenucci , rappresentando, tramite il ballo , una poesia di Marianna Della Penna “Terraferma”, sulle note originali del maestro Giuseppe Piccirilli, da cui è nata la video-poesia proiettata, che porta lo stesso titolo. Ad oggi si contano più di 500 visitatori alla Mostra e ci auguriamo altrettanti lettori!

