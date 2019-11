Dopo una trattativa abbastanza lunga e per alcuni versi travagliata, oggi potrà essere davvero il giorno dell’ufficialità in casa Vastese Calcio 1902. Sarebbe meglio usare- solo per scaramanzia- ancora il condizionale, anche se l’accordo è praticamente arrivato e vedrà un vero e proprio ‘passaggio del testimone’ da parte della vecchia dirigenza nei confronti della nuova, capitanata dall'imprenditore Francesco Paolo Bolami, futuro presidente della Vastese Calcio 1902. Nessun cambio di nome, ma solo l’arrivo di nuove figure alla guida della società biancorossa con una permanenza, solo nei primi mesi della prossima stagione- così è stato detto- dei dirigenti dimissionari vastesi.

In città e nell’ambiente il conto alla rovescia fatto partire già da sabato scorso- ma anche prima- continua ed i tifosi biancorossi sembrerebbero aver accolto nel migliore dei modi la notizia. Dunque la nuova cordata che si è fatta anche chiamare ‘Nuova Pro Vasto 2015’ ha quasi ultimato il tutto e la firma arriverà tra le 17:00 e le 19:00 di questo pomeriggio, come ha fatto sapere Francesco Bolami: “E’ tutto pronto- ha raccontato- e stiamo ultimando le pratiche. La trattativa è stata lunga ma è stato giusto così. I dirigenti della Vastese Calcio sono stati disponibili e aperti a questo passaggio”. Sul progetto della nuova dirigenza si sa qualcosa ma ancora in maniera generale tant’è che, invece di organizzare una conferenza stampa per oggi, Bolami and Co. hanno preferito aspettare l’annuncio dell’allenatore per poter presentare nella migliore maniera possibile il programma alla città e ai tifosi. Una cosa è quasi certa ed è lo stesso Bolami a ribadirlo: “Bisognerà far tornare entusiasmo in città verso questi colori ed è la prima cosa che ci impegneremo a fare. Creare un ambiente pulito e partecipato, riportare i vastesi allo stadio e cercare di costruire tutti insieme basi solide per far sì che nel tempo questa realtà torni ad essere il punto di riferimento calcistico nel territorio”. Queste le prime indiscrezioni riguardo al futuro della Vastese Calcio che si vanno ad aggiungere a quello che già si è detto precedentemente, ovvero la collaborazione con più società per quanto riguarda il settore giovanile, la gestione dello Stadio Aragona e la prima squadra. “La collaborazione è fondamentale, come in tutti i progetti vincenti. Solo così si potrà creare terreno fertile per gli anni futuri”. Per quanto riguarda la prima squadra, i nuovi dirigenti hanno fatto sapere di aver già avviato alcuni incontri e preso contatti per la costruzione di una rosa competitiva.

L’attesa durata più di due mesi potrà cessare in serata quando entrambe le parti s’incontreranno per mettere la firma sulle carte lette e rilette, modificate e aggiustate in queste ultime due settimane. Meglio utilizzare ancora il condizionale, certo, ma solo per motivi di scaramanzia.