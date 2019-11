Tante vittorie per gli atleti della Promo Tennis Vasto impegnati nei campionati federali. La squadra che sta disputando la serie D2, formata da Mosè Ferretti, Maurizio Ialacci, Stefano Santicchia e Giuseppe Celenza, ha superato da imbattuta il girone vincendo i derby con il Circolo Tennis Vasto e il Circolo Tennis San Salvo. Ora per i tennisti del presidente Pino D'Alessandro ci sarà la fase ad eliminazione diretta per tentare la scalata alla D1.

Brillante successo anche per la selezione impegnata nel campionato di serie D3. La Promo Tennis ha scelto la linea verde puntando su un trio formato da Marco Marinaro, Andrea D'Alessandro e Francesco Ciancaglini. I tre giovanissimi si sono fatti valere in campo e hanno battuto 4-0 il Circolo Tennis Vasto. I parziali: D'Alessandro-Tambelli 2-1 (5-7/7-5/6-0), Ciancaglini-Acquarola 2-0(6-3/6-4), Marinaro-Orticelli 2-1 (5-7/7-6/7-6), nel doppio D'Alessandro-Cancaglini contro Pracilio-Altieri (2-0) 6-1 4-1.

Le due selezioni puntano quindi a ripetere le gesta della prima squadra della Promo Tennis che, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato la permanenza in serie C e l'anno prossimo sarà agguerrita in campo per la vittoria del campionato.