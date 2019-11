Sono giorni di super-lavoro per vigili del fuoco e protezione civile a causa dei numerosi incendi che si stanno sviluppando nel territorio a causa del gran caldo anche se troppo spesso c'è la mano dell'uomo a dare origine ai roghi. Ieri notte c'è stato gran lavoro da parte dei vigili del fuoco di Vasto e Gissi nei campi nei pressi del torrente Sinello, al confine tra i territori di Vasto e Monteodorisio.

Oggi pomeriggio un mezzo agricolo in fiamme nel territorio di Torino di Sangro, ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco di Lanciano. In loro supporto, allertati dalla Sala operativa della Regione Abruzzo, sono arrivati gli uomini del gruppo comunale di protezione civile di Vasto. Dopo un intenso lavoro le fiamme sono state domate anche se il mezzo è andato parzialmente distrutto.

Nel rientro verso Vasto, gli uomini della protezione civile si sono imbattuti in un incidente appena accaduto presso il Lido Le Morge, con diversi mezzi coinvolti. Su richiesta dei carabinieri di Ortona hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle ambulanze. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i feriti.