Per il secondo anno consecutivo, dopo l’esibizione tenutasi in uno dei locali del lungomare di Vasto Marina la scorsa estate, torna a Vasto la ‘Marcy Blues Band’ che si esibirà in un doppio appuntamento nel weekend.

Il primo, in programma questo venerdì alle 20:30 presso il Palace Hotel, ed il secondo il giorno successivo dalle 19:30 in poi al Mirò. Trascinata dalla cantante vastese Marcella Sebastiani, la ‘Marcy Blues Band’ è composta nella restante parte da musicisti tutti riminesi che solitamente si esibiscono nei locali della Romagna ma che anche quest’anno faranno tappa in quel di Vasto.

A comporre la band, oltre alla Sebastiani (voce), c’è Mauro Grestini (chitarra), Romano Cucci (batteria) e Giorgio Ceccarini (basso). Dunque venerdì 10 e sabato 11 luglio appuntamento da non perdere in compagnia della ‘Marcy Blues Band’.