Sono giunti via mare, trasportati dalla Goletta Verde dopo essersi imbarcati dal porto di Punta Penna a Vasto, il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco e il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, per dare degna importanza e sancire l’accordo biennale che legherà per i prossimi due anni nella gestione del Biotopo Costiero e del Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo il Comune e Legambiente.

Come spiegato dagli uffici comunali, si tratta di "un'oasi dove è protetto l’ecosistema dunale, in uno dei pochi tratti della costa adriatica in cui si conserva una spiaggia naturale, e dove è possibile visitare anche l’unico giardino botanico della Regione Abruzzo dove sono rappresentate tutte le specificità degli habitat di macchia mediterranea, con le sue varietà floreali e diverse piante officinali, e la presenza anche di testuggini di terra e lacustri".

"San Salvo – ha spiegato il sindaco – ha puntato su questo spazio verde, uno dei pochi con queste caratteristiche della costa adriatica, dove resiste l’ecosistema marino e terrestre originario ed è ricostruito l’habitat naturale della macchia mediterranea. Un progetto che punta a valorizzare e tutelare la tipicità promuovendo il turismo e la biodiversità in uno spazio aperto a tutti, per quello che vogliamo sia un centro di educazione ambientale".

Per Di Marco questo accordo con il Comune di San Salvo consentirà di attivare con le professionalità già presenti "un centro di educazione ambientale per entrare nel quotidiano della città , per crescere tra i cittadini e i turisti l’amore e la passione per la tutela delle specificità naturale di cui San Salvo è detentrice".

Al taglio del nastro era presente l’assessore regionale ai Parchi, Donato Di Matteo.

Direttore scientifico del Biotopo e del Giardino Botanico Mediterraneo, Alessio Massari; guida turistica e punto informazioni Tiziana Dicembre; educatrice ambientale Fausta Nucciarone; Michele Ciffolilli curatore e responsabile del Giardino Botanico Mediterraneo.

Uno spazio aperto e fruibile a tutti e per tutti i giorni della settimana, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, dove oltre all’educazione ambientale, l’accoglienza e la promozione turistica sarà possibile partecipare a escursioni culturali e naturaliste.

Il Giardino è accessibile con visite guidate nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Per informazioni e prenotazioni 340-5408320.