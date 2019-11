Un centro di terapia del dolore. Nel conoscere questa nuova realtà, nata da qualche mese a Vasto grazie alla dottoressa Renata Emanuela Zottolo e al dottor Antonino D’Ercole, bisogna sgomberare il campo da ogni possibile confusione. “Quando si parla di terapia del dolore si intende di dolore in generale, non solo quello oncologico - spiega il dottor D’Ercole”. L’evidenza è nelle patologie che affliggono i pazienti del centro di via Martiri della Violenza. “Tra tutti i pazienti abbiamo solo due malati oncologici terminali che hanno bisogno di terapie che vengono effettuate a domicilio poiché non riescono più a muoversi”. Quando si parla di dolore cronico e benigno si racchiudono lombalgie, lombasciatalgie, cervicalgie, dolore derivante da artrosi, comprese le patologie acute, come distorsioni, contrazioni, traumi acuti articolari e muscolari. “Noi non curiamo il dolore come un sintomo ma lo consideriamo come parte inevitabile della malattia che non deve essere accettato e sopportato ma può e deve essere trattato”, sottolinea D’Ercole.Il Centro terapia del dolore è uno studio medico chirurgico riconosciuto, “che permette di effettuare sia manovre invasive, come ad esempio infiltrazioni, che siano articolari o extra articolari, mesoterapia e altri trattamenti, sia la possibilità di somministrare farmaci e di utilizzare appositi macchinari per questo specifico campo”. In campo c’è la professionalità dei dottori D’Ercole e Zottolo, entrambi anestesisti di rianimazione e specialisti di terapia del dolore. Nel centro di terapia del dolore il primo approccio è sempre caratterizzato da un’approfondita visita del paziente, così da identificare le diverse possibilità per la cura e poi passare al trattamento clinico.

L’attenzione nei riguardi dei pazienti è totale. “Li seguiamo non solo quando sono qui da noi - spiegano i medici - ma anche a casa, con un costante contatto telefonico per seguire l’evoluzione del percorso e per essere sempre pronti a dare indicazioni in caso di necessità e di particolari reazioni ai farmaci prescritti per la cura”. L’idea di creare questo centro specializzato “è nata dopo l’aver approfondito in ambito universitario a Roma gli studi sulla terapia del dolore. Oggi il nostro centro rappresenta un punto di riferimento unico nel suo genere per il territorio”. La presenza di medici specializzati è fondamentale per un adeguato percorso di cura. Il centro si occupa del dolore acuto (ad insorgenza improvvisa) e del dolore cronico che “ha bisogno di un periodo di cura di circa tre-quattro mesi e non è pensabile di curarlo solo con gli antinfiammatori poichè provocano gravi danni al sistema cardio-circolatorio e gastro-intestinale, occorre trovare la giusta combinazione che non comprometta la salute del paziente”. Non c’è un’età specifica per i pazienti che si rivolgono al centro di via Martiri della Violenza. “Il dolore è una patologia che affligge sia giovani che adulti. Spesso si tratta di persone che non sono riusciti a risolvere il problema con altre soluzioni di cura e si rivolgono a noi. Inoltre, trattiamo delle patologie che sono sconosciute ai pazienti, nonostante i sintomi siano molto dolorosi, e poi il dolore post-operatorio”. C’è poi l’assistenza a domicilio, nel caso in cui il paziente, a causa della sua malattia, sia impossibilitato ad uscire di casa. “Ci sono infermieri specializzati e macchinari appositi per questi trattamenti”. Dalla sua apertura, ad aprile, ad oggi, l’attività del centro ha permesso ai pazienti visitati “di migliorare la propria condizione di vita e di far sparire completamente il dolore”. Per questo è importante capire bene che dietro un sintomo c’è una patologia ben specifica e come tale va affrontata in un centro dove medici specializzati sono pronti nel dare le giuste risposte ad ogni paziente così da aiutarlo nel superamento e nella cura del suo dolore.

Patologie trattate: Lombalgie, Lombosciatalgie, Cefalee, Emicrania, Brachialgie, Cervicalgie, Artrosi diffusa, Nevralgie trigeminali, Algie Facciali Atipiche, Dolore neuropatico, Neuropatia diabetica, Dolore post chirurgico, Dolore oncologico.

Trattamenti: Peridurali antalgiche, Infiltrazioni articolari, Blocchi nervosi periferici, Mesoterapia, So.co.short (terapia ad impulsi brevi di tensione controllati da software per la cura di patologie Vascolari, Osteoarticolari ed Urologiche) , Tens, Ionoforesi, Tecar terapia, STP ( radiofrequenza pulsata mini-invasiva per nervi periferici, tunnel carpale, rizoartrosi, artrosi grandi e piccole articolazioni)

Centro Terapia del Dolore

Via Martiri della Violenza, 16 - Vasto (Ch)

tel. 0873.370182

cell. 338.8762750

email. studioterapiadeldolore@gmail.com

Informazione pubblicitaria