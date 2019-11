In una incantevole serata estiva, sabato 4 Luglio 2015, si è svolta presso la sede sociale del Rotary Club di Vasto (Palace Hotel), il passaggio del Martelletto dal Presidente uscente 2014-2015, dott. Angelo Muraglia, alla signora Antonella Marrollo, nuovo Presidente per l’anno rotariano 2015-2016 e prima donna a coprire questa importante carica all’interno del Club vastese.

Varie le personalità rotariane presenti, tra cui cinque past-Governor (Riccardo Calogero Marrollo, Franco Cianci, Tullio Tonelli, Luigi Falasca e Francesco Ottaviano), il governatore eletto 2016-2017 Paolo Raschiatore, il Governatore nominato 2017-2018 Valerio Borzacchini, l’assistente del Governatore 2014-2015 Adriano Spinelli, l’assistente del Governatore 2015-2016 Roberto De Guglielmo e sei Presidenti dei club rotariani abruzzesi (Fabio Lombardi, Amedeo Orfeo, Giuseppe Ranalli, Erminio Vitelli, Nicola Priore ed Elena Di Campli). Tre le autorità politiche: Giuseppe Forte, Presidente del Consiglio Comunale, che ha rappresentato l’Amministrazione, l’ex assessore regionale Antonio Prospero e l’ex Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Tagliente.

Hanno, poi, partecipato con gioia alla serata, oltre ai soci e ai loro familiari, anche vari amici degli stessi soci e soprattutto alcuni nuovi Presidenti di altri club di “service” e dell’associazionismo: prof.ssa Silvana Marcucci, Presidente Lions di S. Salvo, Gen. Luigi Bacceli, Presidente del Lions A. Vittoria Colonna, dott. Giorgio del Borrello, Presidente Lions Vasto Host, dott. Filippo Pietrocola, Presidente della Società Operaia Mutuo Soccorso.

Dopo la presentazione degli ospiti, fatta dal neo Prefetto avv. Arnaldo Tascione, ha preso la parola il Presidente uscente, dott. Angelo Muraglia, che ha ringraziato i soci del Direttivo che hanno collaborato alle varie attività organizzate nell’arco dell’anno rotariano 2014-2015. “Un anno particolarmente difficile per me – ha sottolineato Muraglia – a causa dei numerosi impegni di lavoro che spesso mi hanno tenuto lontano da alcune riunioni del Direttivo”. Muraglia ha chiamato sul palco tutti i collaboratori ai quali ha fatto un gradito omaggio. C’è stato, quindi, tra Angelo Muraglia e Antonella Marrollo il tradizionale rito del passaggio del martelletto con lo scambio anche dei distintivi e l’omaggio floreale.

E’ seguita la presentazione della nuova squadra, che affiancherà il lavoro della Marrollo. Angelo Muraglia (past President), Gianfranco Rastelli (Presidente eletto), Pasquale Colamartino (Vice Presidente), Luca Mastrangelo (segretario e consigliere), Adri Cesaroni (tesoriere), Arnaldo Tascione (prefetto), Emma Columbro (consigliere), Luigi Alfiero Medea (consigliere). Deleghe speciali sono state date a: Beniamino Di Domenica (per la formazione), Alessandro Santulli (per il Rotaract), Filippo Andreoni (per il Campus), Luigi Alfiero Medea (addetto stampa). Saranno Presidenti di Commissione: Francesco Colantonio (Amministrazione), Gianmarco Acquarola (progetti), Carlo Paganelli (Rotary Foundation), Gianfranco Rastelli (Effettivo), Christian Lalla (Pubbliche relazioni), Emma Columbro (Nuove Generazioni).

Il discorso ufficiale di insediamento della neo Presidente è stato abbastanza articolato e ritmato da tanta emozione. Antonella ha innanzitutto ringraziato i suoi familiari per l’esempio che le hanno quotidianamente offerto nel considerare il Rotary “una seconda famiglia” e, poi, tutti gli ospiti e i soci presenti per la testimonianza di amicizia nei suoi confronti. “Il mio anno – ha continuato Antonella – parte nel segno della continuità su quanto è stato già attuato e su quello che il prossimo presidente Rastelli dovrà mettere in cantiere”. Ha spiegato, quindi, le linee guida del Piano Direttivo del Club e, invitando tutti i soci ad offrire idee e collaborazione, ha terminato, ricordando il motto da lei scelto per questo anno di sua presidenza, una frase di G. D’Annunzio: “Io ho quel che ho donato”.

Luigi Medea