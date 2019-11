Si terrà presso le Scuderie di Palazzo Aragona dall' 11 luglio, con inaugurazione alle 18,30, al 25 ottobre il XLVIII Premio Vasto di Arte contemporanea. Tema dell'edizione 2015, curata da Lorenzo Canova, "L'arte magica".

"La mostra - spiegano gli organizzatori - vuole essere un percorso attraverso le forme contemporanee della pittura e della scultura nei loro intrecci con l’installazione, la fotografia, la performance e il video, in una dimensione dove i linguaggi si fondono per animare la complessità del nostro presente. Nuovi materiali e tradizione, cronache quotidiane e sguardi visionari, flussi di colore e segni grafici dialogano quindi nel canone di un’armonia discorde in cui i contrari si avvicinano e dove le dissonanze si conciliano attraverso idee e azioni differenti. Queste nuove fusioni testimoniamo come le arti visive siano sempre capaci di rinnovarsi e di trovare fattezze diverse mantenendo però inalterata la loro essenza millenaria e la loro natura originaria e segreta, la loro enigmatica capacità di concepire nuove illusioni e di dare vita a nuove realtà, di essere rappresentazione e costruzione di un mondo che risorge ogni volta attraverso gli splendidi incantesimi dell’arte. Il paesaggio e il corpo, la luce e le ombre, i realismi e le astrazioni, il cosmo e lo spazio interno compongono pertanto un mosaico chiaro e inafferrabile, trasmutato dalla sua perenne metamorfosi nel tempo. In questo scenario, gli artisti riscoprono così il senso misterioso del proprio fare, la qualità di un lavoro che deve dare corpo al pensiero e alle intuizioni, che deve aprirsi alla rivelazione dei segreti del visibile e che deve calcolare sempre nuove rotte nel viaggio magico sul mare dell’arte".

Artisti partecipanti: Giovanni Albanese, Ubaldo Bartolini, Angelo Bellobono, Claudio Bissattini, Marco Colazzo, Fabio De Santis Scipioni, Claudio Di Carlo, Stefania Fabrizi, David Fagioli, Antonio Finelli, Giuliano Giuliani, Susanne Kessler, Federico Lombardo, Giancarlo Limoni, Massimo Livadiotti, Veronica Montanino, Emanuele Napolitano, Adriano Nardi, Massimo Orsi, Nicola Rotiroti, Ascanio W. Renda, Roxy in the Box, Sandro Sanna, Marco Verrelli, Igor Verrilli, Mario Vespasiani.

Scheda tecnica

Mostra: XLVIII PREMIO VASTO DI ARTE CONTEMPORANEA - L’arte magica

A cura di: Lorenzo Canova

Sede: Scuderie di Palazzo Aragona

Indirizzo: Via Aragona 26, Vasto (CH)

Inaugurazione: Sabato 11 luglio 2015, ore 18.30

Periodo espositivo: 11 luglio - 25 ottobre 2015

Ingresso: gratuito

Orari: luglio e agosto: dalle 17.30 alle 21.00; settembre e ottobre: dalle 17.00 alle 20.30.

DOMENICA anche dalle 10.30 alle 12.30 - LUNEDI’ CHIUSO

Catalogo: a cura di Lorenzo Canova, Edizioni Martintype – Colonnella (Teramo)

Ufficio Stampa: Michele Tana, tel. 329 0611860

Info: www.premiovasto.it

email: info@premiovasto.it