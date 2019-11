"In manifestazioni come queste, è sempre difficile stilare un bilancio preciso delle presenze. In base alla stima effettuata dal personale che ha operato in elicottero, il pubblico presente è valutabile in una cifra compresa tra le 80mila e le 90mila persone”.

L'esibizione delle Frecce Tricolori [VIDEO]

Sicurezza - Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Vasto, comunica il numero di spettatori che, in base alla valutazione della polizia, ha assistito al secondo Vasto Air Show e traccia un bilancio della giornata di domenica sotto il profilo della sicurezza: “Non si sono verificati – spiega il vice questore – particolari problemi di ordine pubblico. E’ fisiologico che, in una manifestazione di questa portata, sulle strade si riversi un numero molto elevato di veicoli. Il deflusso di auto e pullman è stato smaltito nel giro di due ore. Pensavamo peggio”.

Gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno anche eseguito controlli finalizzati a prevenire i furti nelle abitazioni. In concomitanza con eventi come quello di domenica, le abitazioni si svuotano e diventano facile obiettivo dei ladri. I poliziotti hanno fermato e denunciato due tedeschi in possesso di coltelli, pistole giocattolo e altri arnesi, tutti sequestrati insieme all’auto su cui si aggiravano per le strade attorno alla ex stazione ferroviaria di Vasto Marina. La vettura risultava essere stata utilizzata per commettere altri reati [leggi].

Viabilità – “Durante il Vasto Air Show abbiamo istituito e presidiato otto postazioni”, racconta il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro che durante il deflusso delle auto si trovava sull’elicottero della polizia di Pescara. “Un incidente non grave si è verificato sulla statale 16 sud. Al termine della manifestazione, parte del traffico diretto al meridione è stato deviato verso località Selvotta e fatto ricongiungere alla statale 16 attraverso la strada della zona industriale di San Salvo. Le ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni bagnanti a San Salvo Marina”.

Costi– “Moltissimi amici mi chiedono qual è stata la spesa affrontata dal Comune di Vasto per l'evento Frecce tricolori. Indipendentemente dai punti di vista, a favore o contro, indico qui di seguito l'importo comlessivo impegnato: 45.606 euro”. Questo è il testo di un post pubblicato dal consigliere comunale Massimo Desiati sul suo profilo Facebook, dove seguono numerosi commenti di cittadini con opinioni divergenti: alcuni con toni polemici parlano di spreco di soldi, altri ritengono, invece, che ne sia valsa la pena. Sul sito internet istituzionale www.comune.vasto.ch.it è pubblicata la determina con cui il primo luglio con cui l'amministrazione ha disposto un "ulteriore impegno di spesa", aggiungendo agli iniziali 42mila 800 euro altri 2mila 806 euro, "considerato - si legge nel documento - il notevole afflusso di pubblico previsto per le due giornate del Vasto Air Show" e "dato atto che sono sopraggiunte delle prescrizioni da parte della Prefettura per quanto riguarda la sicurezza con presidi di primo soccorso, vigili del fuoco, eccetera".