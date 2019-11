Domenica 12 luglio il centro storico di Vasto si animerà dalle 19 alle 24 con la Notte del Sorriso, festa dedicata ai bambini organizzata dall’associazione Ricoclaun con il Consorzio Vasto in Centro, Confesercenti e il Comune di Vasto. Laboratori, animazione, musica, divertimento e tanto altro coloreranno tutto il centro, da corso Italia a palazzo d’Avalos. All'appuntamento parteciperanno anche tante scuole della città, associazioni di volontariato, culturali e la Consulta Giovanile.

Laboratori Corso Italia

Divertiamoci con la Ricoclaun: ritratti a matita, trucca bimbi, tatuaggi, palloncini, giochi, baby dance, bolle di sapone

Laboratorio “Dai colore alla piazza” dalle 19 alle 20.30

Caccia al tesoro dalle 20.30

Laboratori Piazza Rossetti

Trucca bimbi e palloncini con l’associazione “Sorridere sempre”

Arte africana con il gruppo Invos

Laboratori artistici e creativi di mosaico con L’isola che non c’è 2

Laboratori creativi con la scuola Il Girotondo

Laboratori artistici con La Valigia delle Idee (a pagamento, è consigliata la prenotazione)

- Fabbrica di Pezza di Sandra Maranca ore 19-20.30 (cell. 3462261221)

- Mirella Del Negro “Diario delle vacanze” ore 19-20.30 (cell. 3451169210)

- Monica Tortora “Vanitooza Fermagli” o portachiavi con materiali di recupero ore 20.30 (cell 3475460285)

- Gabriella Galante “oggetti in fimo” ore 19-20.30 e 20.30-22 (cell. 3402759975

Attività con Amici di Zampa, Consulta Giovanile e Unitalsi Vasto

Laboratori Piazza Diomede

Origami con l’associazione Vita e solidarietà

Laboratori Piazza Barbacani

Arte creativa con Bianconiglio

Raccontami una storia con Emanuela Petroro della “Nuova libreria”

Laboratori Corso De Parma

Personaggi lignei della favola di Pinocchio

La fatina delle storie presso la libreria “Frasi Belle”

Laboratori Palazzo d’Avalos

Kapoera

Yoga della risata con l’associazione Yorido

Spettacoli - palco in piazza Rossetti

19.00 - Canti e musica con i bambini delle classi seconde Scuola Spataro - maestra Marilena La Palombara

19.30 - Balli e canti con la scuola Isola che non c’è 2

20.00 - Bolle infuocate con l’associazione “Sorridere sempre”

20.30 - Canti con i bambini dell’associazione “Il golfo delle idee”

20.45 - Musica africana

21.00 - Tra musica e zumba con i bambini delle classi quarte della Scuola Spataro e con la palestra New Gym & Fitness, in collaborazione con Tiziana Cittadini

21.45 - Gags Ricoclaun

22.00 - Il grande Mago Awax

23.00 - Medley dal musical “La bella e la bestia”, Compagnia Orizzonte Teatro

23.45 - Gags della Ricoclaun

24.00 - Lancio dei desideri con tanti palloncini colorati

24.20 - Gags della Ricoclaun