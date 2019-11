In uno dei weekend sin’ora più caldi di questa estate, nel Golf Club di Terra dei Consoli sabato pomeriggio è andata in scena la quarta tappa del campionato Interregionale (Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio) di Footgolf. Nonostante il gran caldo (35° circa), c'è stata grande partecipazione a questo appuntamento da parte delle squadre presenti, tra queste anche quella del Vasto Footgolf Team con i propri giocatori (Marika Tiberio, Alessio De Felice, Cristina Zaccardi, Domenico Giacomucci, Alessandro della Gatta e Antonio D'Ambrosio).

La squadra vastese ha ottenuto diversi successi. Il primo riguarda la ‘doppietta’ nella categoria femminile, con Marika Tiberio che ha chiuso al primo posto con 82 colpi e dietro di lei la compagna biancorossa Cristina Zaccardi, seconda con 91 colpi. Nella categoria maschile Alessio De Felice ha chiuso decimo con 70 colpi, mentre Antonio D’Ambrosio ha vinto il premio ‘Hole in One’(buca in un solo colpo).

Tra i 74 partecipanti alla tappa di ieri, non è passata inosservata la presenza di Paolo Di Canio (ex bandiera della Lazio) con la squadra dei ‘The Hammers’ che ha chiuso la giornata mettendo a segno 72 colpi. In generale, un weekend positivo per il Vasto Footgolf Team, soprattutto per Marika Tiberio che con il risultato di sabato si è consolidata al primo posto della classifica generale.