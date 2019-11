Si continua a lavorare in casa U.S. San Salvo per preparare al meglio la prossima stagione calcistica nel campionato di Eccellenza abruzzese. Dopo le varie riunioni avute in questi ultimi giorni, la società bianco azzurra ha diramato un comunicato stampa nel quale viene presentato il nuovo organigramma societario.

Nella lista non compare il nome di Meuccio Di Santo, lo scorso anno Direttore Generale, e all’interno del comunicato la società sansalvese spiega il perché: “La dirigenza dell’U.S. San Salvo- si legge nella nota- comunica che si è concluso, per motivi personali, il rapporto tra Meuccio Di Santo e il sodalizio biancazzurro. Nel ringraziare Meuccio Di Santo per il prezioso lavoro svolto e per la costante presenza nel corso della scorsa stagione sportiva, i dirigenti biancazzurri gli augurano un futuro ricco di soddisfazioni e successi sia nella vita privata che in quella professionale”. Di seguito il nuovo organigramma completo:

Presidente: Evanio Di Vaira

Vice Presidente: Luigi Vicoli

Direttore Generale: Livio Silvestri

Direttore Sportivo: Maurizio Nucci

Segretari: Pietro Russo – Lorenzo Sabatini

Dirigenti: Giuseppe Felice, Giovanni Marrocco, Marco Menna, Luciano Ialacci, Massimo Sacchetti, Daniele Palumbieri

Dirigenti Accompagnatori: Levino Fabrizio, Antonio Falcucci, Andrea Marchione

Addetto Stampa: Luca Di Sciascio

Responsabile Marketing: Angelo Cilli

Responsabile Biglietteria: Monica Civico

Custode: Marcello Sciascia

Medico Sociale: Guerino Baldassarre

Massaggiatore: Nicola Pezzotta

Allenatore: Claudio Gallicchio

Vice Allenatore: Vincenzo Di Nardo

Preparatore Atletico: Paolo Amorosa

Sponsor Tecnico: Euro Ortofrutticola del Trigno

Presidente Settore Giovanile: Davide Panfilo Daniele

Vice Presidente Settore Giovanile: Dino Di Ninni

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Silvio Giannini

Responsabile Università del Calcio: prof. Giorgio De Marco

Dirigenti settore giovanile: Guglielmo Turchi, Tullio Meo, Nicola Checchia, Antonio Perrupato, Costantino Torricella