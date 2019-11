Un scontro frontale è avvenuto in via Grasceta a San Salvo. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, c'è stato un violento impatto tra una Fiat 500 guidata da un ragazzo che procedeva verso la città ed una Fiat Panda guidata da una donna, con a bordo tre bambini ed un'altra donna, che procedeva verso il mare.

La 500, che nel violento impatto ha perso una ruota, ha poi terminato la corsa tra gli alberi d'ulivo dei campi accanto alla strada. Peggio è andata alla Fiat Panda che, dopo lo scontro, ha svoltato violentemente a destra finendo giù per un tratto di strada scosceso capovolgendosi. Subito sono arrivati i soccorsi, con cinque feriti trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto mentre per una delle bimbe è stato necessario il trasferimento a Pescara. Ad aiutare i sanitari nelle operazioni di soccorso sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

La strada è stata chiusa al traffico dagli uomini della Polizia Municipale di San Salvo e dai carabinieri della Compagnia di Vasto, che si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.