Un bagnante ha perso la vita questa mattina a Casalbordino Lido. Il corpo senza vita di Franco Gileno, 51 anni di Vasto, è stato avvistato a qualche metro dalla riva nel tratto nord del lungomare e portato in spiaggia per tentare i soccorsi, con l'intervento dell'ambulanza del 118, che purtroppo si sono rivelati inutili.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Casalbordino e gli uomini della Polizia Municipale che hanno avviato le ricerche per risalire all'identità dell'uomo cercando di capire anche da che punto del litorale si era tuffato in mare.

Sono stati alcuni conoscenti di Gileno presenti in spiaggia ad arrivare sul posto ad effettuare il riconoscimento del 51enne che indossava pinne e maschera da sub e aveva un guanto, probabilmente utilizzato per la pesca.

Il magistrato ha dato il nullaosta per il trasferimento della salma all'obitorio San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata riconsegnata ai suoi familiari per la celebrazione dei funerali.