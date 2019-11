L'olio vastese protagonista ad Expo 2015. Ieri chi si trovava a passare per gli spazi dedicati all'Abruzzo nella settimana del protagonismo, ha potuto degustare l'olio prodotto dall'azienda La Selvotta. Il prodotto dei fratelli Giovanni ed Elio Sputore è stato scelto dalla Regione Abruzzo insieme a quello dell'azienda casolana Masciantonio, dopo il premio ottenuto nell'ultima edizione del Sol d'Oro di Verona. "Nonostante l'annata difficile per il nostro settore - commentano i produttori vastesi - siamo riusciti a mantenere un ottimo livello e siamo felici di essere stati scelti per rappresentare le eccellenze dell'Abruzzo". Le varie tipologie prodotte da La Selvotta hanno così raccolto consensi nello stand "L'olio di oliva dop d'Abruzzo".

Il periodo dal 3 al 9 luglio metterà in mostra le eccellenze della Regione Abruzzo, dai prodotti alimentari alle tradizioni popolari. Immancabile, ovviamente, lo spazio per vino e olio, prodotti di qualità che negli ultimi anni si stanno ritagliando un ampio spazio nel mercato nazionale ed internazionale.