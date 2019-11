Tanta gente ha partecipato sabato sera a Tutto in una notte - Casalbordino sotto le stelle, evento organizzato dalla Tullio Accademy con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Dal centro storico, fino a scendere alla zona del mercato coperto, si è rimpito di attività che sono andate avanti dal pomeriggio fino a tarda sera. Tra mercatini, raduno di auto e moto degli appassionati di tuning, prove di skateboard e softair, ce n'era per tutti i gusti. In serata poi, spazio alle ragazze della danza ritmica della scuola guidata da Paola De Camillis e il grande appuntamento con le arti marziali. Diversi i combattimenti sotto l'occhio attento del maestro Rocco Sergio Tullio e dei suoi collaboratori con molti bravi atleti sul tatami. Un appuntamento estivo, quello della Tullio Accademy, che ormai da qualche anno è immancabile nell'estate casalese e che si arricchisce ad ogni edizione.