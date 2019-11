Già da questa mattina in tanti stanno raggiungendo Vasto e in particolare la spiaggia, alla ricerca del miglior punto di osservazione per il 2° Air Show. L'inizio ufficiale della manifestazione è fissato alle 16.30, con il passaggio della bandiera appesa al verricello dell'elicottero del 15° Stormo. Poi, via via, un crescendo di emozioni fino a quando gli Aermacchi MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale faranno il loro ingresso nel "teatro" naturale formato dal golfo di Vasto.

Il video delle prove [clicca qui]

Il programma delle esibizioni di domenica 5 luglio

16.30 - HH139 del 15° Stormo

16.46 - Extra 330 - pilota Emiliano Del Buono

16.56 - Atr 42 della Guardia Costiera

17.06 - Yak 52 - pilota Vari Gyula

17.16 - AB 412 - Vigili del Fuoco e Polizia

17.30 - Yak 9 - pilota Sergio Dallan

17.40 - Canadair della Protezione Civile

18.00 - Frecce Tricolori

Il divieto di balneazione e navigazione [clicca qui]