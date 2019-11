Nella terza ed ultima giornata della prima tappa del Super Eight Master Tournament di Viareggio, la Vastese Beach Soccer conquista il terzo posto battendo 5-2 Bragno. Un successo ottenuto grazie alla tripletta di Cesario e ai gol di Di Foglio e Simone Muratore. Malgrado le assenze, i biancorossi tornano a Vasto soddisfatti e consci di aver iniziato questo Super Eight con la marcia giusta.

Dopo la vittoria della prima giornata contro Brescia per 4-2 [leggi l’articolo] e la sconfitta di ieri pomeriggio contro i padroni di casa del Gladiatores [leggi l'articolo], oggi il campo ha dato un verdetto positivo a favore della squadra allenata da mister Massimo Vecchiotti. Il prossimo appuntamento di questa lunga estate targata Super Eight andrà in scena a Pisa la prossima settimana e successivamente le finali si terranno a Riccione.

"Sono stati tre giorni positivi- ha commentato a fine gara Nicola Ciappa- pur avendo avuto qualche indecisione iniziale. Con il passare dei giorni ci siamo sciolti ed oggi abbiamo giocato come sappiamo. Siamo arrivati carichi a questo appuntamento, ma anche un pò tesi visto il desiderio nostro di fare bene in questa manifestazione. Per la tappa di Pisa torneranno gli assenti e questo ci fa essere ancora più fiduciosi".