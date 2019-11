Il secondo Vasto Air Show è entrato ieri nel vivo con le prove delle Frecce Tricolori e degli altri aerei che oggi si esibiranno a partire dalle 16.30. Ma il calendario dell'appuntamento vastese, curato dal comitato organizzatore (Aeroclub di Ancona con il Comune di Vasto) insieme ad altre realtà del territorio, ha visto svolgersi altre iniziative legate al mondo del volo. Così ieri mattina, al Campo Volo dell'Incoronata, si è svolto il raduno degli aeromodelli, bolidi in miniatura che i loro costruttori/piloti hanno guidato in cielo per spettacolari evoluzioni. Molti gli aeromodellisti arrivati dal centro-sud e accolti dalla sezione vastese legata all'associazione Volo Vasto.

Air Show - Le prove delle Frecce Tricolori [clicca qui]

Nel video alcune delle evoluzioni degli aeromodelli.