Dopo la vittoria all'esordio di ieri pomeriggio all’esordio del Super Eight contro Brescia [leggi l’articolo], la Vastese Beach Soccer si è dovuta arrendere ai padroni di casa del Gladiatores Beach soccer. Nel pomeriggio i giocatori di Viareggio hanno superato con uno schiacciante 6-2 la formazione allenata da mister Massimo Vecchiotti che ha risentito delle tante assenze.

In gol tra le fila biancorosse Di Foglio e Cesario. Un passo falso che non pregiudica comunque il cammino della Vastese in questa prima tappa del tournament. I vastesi domani scenderanno in campo alle ore 17:30 per cercare di agguantare il terzo posto contro Savona.