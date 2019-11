Muniti di guanti e sacchi neri i bambinini sansalvesi sono stati questa mattina i protagonisti di Puliamo a fondo, manifestazione promossa dal Centro Servizi Subacqueo Scuba Global Service di Diego Scardapane e patrocinato dal Comune di San Salvo, questa mattina rappresentato dal vicesindaco Angiolino Chiacchia, con la collaborazione di Apnea Team Abruzzo, Animazione Tic Tac, Dei dell’Acqua e Ars Diapason. Una mattinata in cui gli organizzatori hanno accompagnato i bimbi lungo l'arenile a caccia dei rifiuti ancora presenti sull'arenile. Tra cicche di sigaretta, plastica e fazzoletti, non è di certo mancato il lavoro ai bimbi. L'obiettivo finale è chiaramente quello di fare opera di sensibilizzazione tra i più piccoli affinchè capiscano quanto è importante che ognuno faccia la sua parte per preservare la bellezza della costa. In azione anche i sub che si sono dedicati alla pulizia degli scogli delle barriere frangiflutti.

Diego Scardapane, presidente di Scuba Global Service, nel fare il bilancio della mattinata, ha anche lanciato il prossimo appuntamento dell'estate 2015.