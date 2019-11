Rinnovo del contratto degli interinali e, per dieci di loro, l'assunzione attraverso le tutele crescenti. Sono le novità emerse dall'incrontro tra la Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) e la dirigenza della Pilkington, la multinazionale che a San Salvo produce vetro per automobili.

Solidarietà - Sul tavolo delle trattative alcune questioni da affrontare dopo le ferie estive. L'azienda ha comunicato ai sindacati che il contratto di solidarietà, in scadenza il 31 agosto, verrà rifinanziato per un altro anno: nel caso in cui la produzione non dovesse ripartire adeguatamente, i lavoratori accetterebbero per altri 12 mesi di lavorare meno, accettando una riduzione dello stipendio, ma lavorare tutti, evitando esuberi.

Interinali - Conferme in vista per i precari: "Nell'incontro - racconta Emilio Di Cola della segreteria provinciale Filctem Cgil - è stato raggiunto un accordo per la conferma del rapporto di lavoro dei 37 interinali che attualmente prestano la loro attività in Pilkington. Dieci di loro verranno stabilizzati: saranno assunti direttamente dall'azienda attraverso il nuovo contratto a tutele crescenti. La stabilizzazione sarà possibile grazie al turnover, in base al quale dieci lavoratori usciranno volontariamente dalla fabbrica perché hanno raggiunto l'età pensionabile o per altri motivi e verranno sostituiti da altrettanti precari, che così cesseranno di essere interinali per diventare dipendenti dell'azienda".