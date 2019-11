È stato Alessio Tenaglia dell'associazione Sideshow, di cui è presidente Alessio Marianacci, ad aprire la serie di interventi che hanno contrassegnato la presentazione dell'iniziativa organizzata dal Progetto giovani, in collaborazione con la Consulta giovanile, Little free library. Proprio Tenaglia, infatti, è stato l'ideatore dell'iniziativa che ha riscontrato subito l'entusiasmo del Progetto giovani e Consulta giovanile.

A seguire, il presidente della Consulta giovanile, Angelo Tricase, ha tenuto a ringraziare quanti si sono prodigati per la realizzazione del progetto che di fatto costituisce una mini libraria a disposizione di tutti, alla Villa comunale. Lo spirito, è quello della condivisione della cultura e dei libri che ognuno è libero di proporre all'attenzione degli altri e di prendere per la lettura. Uno "scambio" assolutamente libero e disinteressato, o meglio, "interessato" solo a far conoscere quei testi che ognuno ritiene di particolare interesse, tanto da dover essere "offerti" a un pubblico indefinito, come può essere chiunque passi nei pressi dell'installazione presso la Villa comunale.

Dalla coordinatrice del Progetto giovani, Dorinda Silvestri, invece, l'esortazione a far tesoro della bella iniziativa: "A Vasto accadono cose che difficilmente si possono vedere in altre città, approfittatene.

Per l'amministrazione comunale, è stata poi la consigliera Paola Cianci a portare un indirizzo di saluto, esprimendo grande soddisfazione per un progetto che ha unito in sinergia diverse generazioni; dalle fresche energie della Consulta all'esperienza di enti come Progetto giovani e amministrazione comunale.

A chiudere la serie degli interventi, il presidente emerito della Consulta giovanile, Francesco Del Viscio, il quale ha ricordato il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto, che andrà a inserirsi in altre attività, tra cui il circolo di lettura e il book crossing network: "Ogni libro - ha sottolineato Del Viscio - è un gradino in più sulla scala che porta alla costruzione del libero pensiero, sulla linea del concetto espresso da Gianni Rodari, per cui leggere rende liberi".