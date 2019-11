È Rex, un cane meticcio di 14 anni, il protagonista di una storia a lieto fine in una stagione, quella estiva, in cui dei quattro zampe si parla spesso per il triste fenomeno dell'abbandono lungo le strade. E invece questa volta la caparbietà di una donna amante degli animali ha permesso di salvarlo dopo cinque giorni di ricerche.

Rex vive nel recinto della Vasto Legno, fabbrica nella zona industriale di Punta Penna. "Un cane davvero buono - raccontano i dipendenti dello stabilimento -, a cui tutti sono affezionati. Lunedì 29 giugno, dalle prime ore del mattino, di Rex non c'era più traccia". Subito sono iniziate le ricerche nelle aree attorno alla fabbrica ma del meticcio di grossa taglia nessuna traccia.

"Ma la costanza e la caparbietà di Lina Di Paolo, dipendente della Vasto Legno che ama e dedica la sua vita agli animali - raccontano alcuni amici che hanno partecipato con lei alle ricerche - hanno portato ieri sera a scorgere Rex nel canale di bonifica nella zona dello stabilimento".

Un luogo impervio, dove il cane era finito ed era rimasto in questi giorni senza poter ritornare in strada. A quel punto è scattata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, arrivati nella zona industriale, hanno potuto recuperare Rex. "Fortunatamente non aveva nessun segno di malessere, tranne la stanchezza per questi giorni passati nel vallone. Vogliamo ringraziare - commentano gli amici della signora Lina - i vigili del fuoco per la loro tempestività e professionalità". Al termine dell'intervento, dopo che il cane si era ripreso dalla fatica per i giorni trascorsi nel canale, i "ricercatori" hanno voluto immortalare gli uomini del turno B della caserma di via Madonna dell'Asilo per ringraziarli dell'intervento andato a buon fine.