Dopo il primo sorvolo di ieri mattina, prima dell'atterraggio all'aeroporto di Pescara [VIDEO], le Frecce Tricolori torneranno a solcare i cieli vastesi per la prove dell'Air Show. Prima di loro gli altri veivoli che domani, a partire dalle 16.30, si esibiranno con prove di abilità, di soccorso e acrobatiche, per il secondo Vasto Air Show. In una manifestazione del genere, con decine di migliaia di persone che la seguiranno dalla spiaggia, è fondamentale curare la sicurezza. È ancora vivo il ricordo di quanto accaduto durante l'Air Show di Alba Adriatica, quando a seguito di uno scontro in volo tra due aerei acrobatici, morì un pilota e l'altro aereo cadde a pochi metri dalla riva [LEGGI]. Per questo sarà compito del direttore di manifestazione, Maurizio Viti, prendere le decisioni giuste affinchè tutto vada per il meglio.

Il programma delle esibizioni di domenica 5 luglio

16.30 - HH139 del 15° Stormo

16.46 - Extra 330 - pilota Emiliano Del Buono

16.56 - Atr 42 della Guardia Costiera

17.06 - Yak 52 - pilota Vari Gyula

17.16 - AB 412 - Vigili del Fuoco e Polizia

17.30 - Yak 9 - pilota Sergio Dallan

17.40 - Canadair della Protezione Civile

18.00 - Frecce Tricolori

L'intervista al comandante delle Frecce Tricolori, Jan Slangen [CLICCA QUI]