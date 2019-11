La Vastese Beach Soccer inaugura la prima tappa del Super Eight di Viareggio con una bella vittoria. I biancorossi si sono imposti con il risultato di 4 a 2 sul Brescia nel match delle 18:30. Un risultato positivo arrivato malgrado le assenze di Ercolano, Marco Muratore, Ferrazzo, Madonna, Napolitano, Marinelli e Triglione.

Passati in vantaggio subito grazie al gran gol sotto l’incrocio dei pali di capitan Luongo dalla distanza, i vastesi successivamente hanno subito la reazione dei bresciani i quali hanno portato i conti alla pari. Dopo all’errore su rigore da parte dei biancorossi, gli stessi riescono a tornare in vantaggio con Cesario (2-1) per poi passare ulteriormente in vantaggio aiutati dalla rete di Del Bonifro che si è fatto perdonare dell’errore precedente su rigore (3-1). Quando la partita sembrava chiusa, il Brescia è riuscito a riaprirla accorciando le distanze (3-2). Nei secondi finali del match, Simone Muratore firma il quarto gol biancorosso dopo essersi procuratore un calcio di rigore. Termina la partita con i vastesi che esultano per il successo ottenuto.

Con questa vittoria la squadra allenata da mister Vecchiotti entra a far parte del girone vincenti e domani scenderà in campo alle ore 17:30 contro i padroni di casa del Gladiatores Beach Soccer, i quali hanno superato nel pomeriggio il Genova.