"Con l’intento di evidenziare la peculiarità di 'centro commerciale naturale' del centro storico di Vasto ed in occasione dell’inizio dei saldi estivi del prossimo fine settimana, le attività commerciali del centro storico di Vasto riproporranno 'Fai un saldo in centro', con l’apertura prolungata per sabato 4 luglio fino alle 22 e l’apertura straordinaria per domenica 5 luglio dalle 18 alle 22".

Lo ha annunciato il presidente del consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, che ha aggiunto: "Vista la concomitanza con la manifestazione delle Frecce Tricolori, il Consorzio auspica che questa iniziativa possa essere un ulteriore richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare della accoglienza della nostra città".