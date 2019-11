"Siamo a luglio, le temperature sono salite oltre i trenta gradi e qui non abbiamo l'acqua". Sono indignati i residenti del quartiere San Michele, nella parte alta di Vasto. La carenza idrica, problema irrisolto che la città si trascina dietro da decenni, si fa sempre più insopportabile ogni giorno che passa.

E ora i residenti contattano Zonalocale.it per annunciare che, se l'erogazione non verrà estesa si rivolgeranno a un avvocato per valutare le eventuali azioni legali da intraprendere. "Da alcuni giorni, qui nel quartiere San Michele la fornitura idrica viene sospesa alle 13 fino alla mattina successiva, quando l'acqua torna molto tardi a sgorgare dai rubinetti per poche ore al giorno. Siamo stufi di questa situazione. E, quando telefoniamo alla Sasi per segnalare il problema, nessuno ci risponde".