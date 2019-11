Sono state emanate nei giorni scorsi le ordinanze che regolamentano la musica dal vivo all'esterno dei locali per la stagione estiva 2015 nei comuni di Vasto e San Salvo. Per la musica all'interno dei locali stessi, sempre nel rispetto dei decibel previsti, il limite è quello dell'orario di chiusura.

A Vasto, fissata la durata massima di uno spettacolo in quattro ore e con il rispetto dei previsti limiti di decibel gli orari variano tra il centro storico, dove lo stop è imposto all'1, e Vasto Marina, dove si può andare avanti fino alle 3. Orari speciali, invece, per le serate del ferroluglio e in quelle del 15 e 16 agosto, in cui anche nel centro storico si potrà arrivare con gli spettacoli fino alle 3.

L'ordinanza del Comune di Vasto [leggi]

Anche a San Salvo gli orari stabiliti sono differenti anche se qui, invece che distinguere tra città alta e marina, si parla di "abitato" e "zone limitrofe all'abitato". Nel primo caso il termine degli spettacoli è fissato all'1.30, nelle aree distanti dalle zone abitate si va avanti fino alle 2.30. Anche qui c'è la deroga per le serate del ferragosto mentre, come accade a Vasto, per Notte Bianca e Notte Rosa il limite è spostato alle 5 del mattino.

L'ordinanza del Comune di San Salvo [leggi]