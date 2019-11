Appuntamento per tutti, per chi ama il mare e l’ambiente, domani sabato 4 luglio alle ore 8.30 al Biotopo Costiero sul lungomare Colombo a San Salvo Marina, per la seconda edizione di 'Puliamo a fondo'. Evento organizzato dal Centro Servizi Subacqueo Scuba Global Service di Diego Scardapane e patrocinato dal Comune di San Salvo, con la collaborazione di Apnea Team Abruzzo, Animazione Tic Tac, Dei dell’Acqua e Ars Diapason.

Un’iniziativa rivolta in particolare ai bambini per imparare a rispettare il mare e quindi l’ambiente ripulendoli dai rifiuti, in particolare da cicche di sigarette, carte e bottiglie di plastica che vengono abbandonati sulla spiaggia con lo slogan “Per un mare sicuro e pulito”. Diversi subacquei con le bombole o in apnea si immergeranno nella zona degli scogli per liberarli dai rifiuti trattenuti dalla barriera frangiflutti.