Era particolarmente emozionato il tenente colonnello Jan Slangen, comandante delle Frecce Tricolori, quando nella sala Vittoria Colonna di palazzo d'Avalos ha visto la riproduzione dello SVA-5, mitico aereo dei primi del novecento, realizzata dal professor Antonio Angelucci. Prima aveva anche tagliato il nastro della mostra in sala Michelangelo, a cura dell'Aeronautica Militare e del gruppo modellisti di Foggia. La lunga giornata per lui è iniziata con la partenza dalla base di Rivolto (Udine), il sorvolo su Vasto e l'arrivo presso l'aeroporto di Pescara [VIDEO].

L'intervista al capoformazione delle Frecce Tricolori Mirco Caffelli [CLICCA QUI]

Poi la conferenza stampa in Municipio, per presentare ufficialmente il secondo Air Show che si svolgerà domenica 5 luglio. A fare gli onori di casa il sindaco facente funzioni Vincenzo Sputore, il presidente del consiglio Forte, l'onorevole Amato e l'assessore Marcello. Al loro fianco il presidente dell'Areoclub Ancona, Egidio Straccio, il direttore della manifestazione, Maurizio Viti, e i rappresentanti dell'Aeronautica che saranno coinvolti nella manifestazione. Domani, sabato 4 luglio, in mattinata ci sarà il raduno degli aeromodellisti presso il Campo Volo di via Incoronata, nel pomeriggio le prove di volo sul golfo di Vasto (prove delle Frecce Tricolori previste per le 18) e, in serata, il concerto del Coro degli alpini a Palazzo d'Avalos.