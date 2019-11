Suor Feliciana, la responsabile delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, in occasione del 50° di professione religiosa di suor Bianca Laura, ha pensato bene di renderle omaggio con una piccola cerimonia in occasione della santa messa della scorsa domenica.

Suor Bianca Laura (Giuseppina Giangreco) nata a Campobello di Licata (Ag) , ha preso i voti nel 1965 a Santa Maria degli Angeli Perugia e successivamente trasferita a Casalbordino nel 2006. La messa è stata presieduta da don Silvio Santovito, con la partecipazione di don Paolo Lemme, priore della Basilica Madonna dei Miracoli. Durante la liturgia, suor Bianca Laura ha rinnovato i voti presi, dopo la comunione, ha ringraziato tutti per la grande disponibilità e accoglienza nella comunità.

Il sindaco Remo Bello ha ringraziato suor Bianca per l’impegno, l’umiltà e la bontà che ha donato alla comunità casalese, omaggiando la suora con un mazzo di fiori e una targa a nome di tutta la cittadinanza.

Le origini della congregazione risalgono al 1873, quando Barbara Micarelli (1845-1909), insieme a sua sorella Carmela e Caterina Vicentini, diede vita all'Aquila a una piccola comunità d'ispirazione francescana per l'educazione delle fanciulle e l'assistenza alle orfane, agli anziani e agli ammalati. La fraternità, sotto la direzione spirituale del frate Minore Eusebio da Pratola, era stata approvata oralmente dal vescovo dell'Aquila. Le costituzioni vennero approvate dall'arcivescovo dell'Aquila Augusto Antonino Vicentini nel 1890. In seguito venne aperta una casa presso Santa Maria degli Angeli d'Assisi, in cui venne stabilita la sede del noviziato. L'istituto ricevette il pontificio decreto di lode il 10 febbraio 1910; l'Istituto venne approvato definitivamente dalla Santa Sede il 10 giugno 1922.

Enzo Dossi