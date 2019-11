Ci sarà oggi pomeriggio l'inaugurazione dell'esposizione dedicata alla storia dell'aviazione italiana presso la Sala Michelangelo di palazzo d'Avalos. Nell'ambito delle manifestazioni promosse e coordinate dal comitato organizzatore dell'Air Show è la sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica, presieduta da Oreste De Rosa, ad aver curato lo spazio espositivo. All'ingresso c'è quello dedicato all'Aeronautica Militare, con molto materiale arrivato da Amendola. "Ringraziamo il comandante del 32° Stormo - spiega De Rosa - per averci inviato i suoi migliori specialisti in campo di mostre documentarie. Il materiale che possiamo vedere a Vasto proviene dall'area espositiva permanente presso la base di Amendola".

Nella seconda sala sono presenti decine di modellini degli aerei utilizzati dall'aviazione italiana. A realizzarli è stato Gigi Iacomino, presidente del gruppo modellistico di Foggia, collaboratore delle forze armate e di programmi televisivi per la sua conoscenza di mezzi militari di cui ha realizzato oltre 400 riproduzioni.

La mostra sarà aperta nel fine settimana e lunedì.