Una lunga notte dedicata allo sport e al divertimento. Sabato 4 luglio si svolgerà Casalbordino sotto le stelle: tutto in una notte, manifestazione organizzata dalla Tullio Academy di Casalbordino in collaborazione con l'amministrazione comunale. A partire dalle prime ore del pomeriggio il centro del paese sarà invaso da eventi sportivi, banchi artigianali e stand gastronomici che andranno avanti fino a tarda ora. All'iniziativa hanno aderito anche in negozi che prolungheranno fino a tardi l'orario di apertura.

Il programma prevede:

dalle ore 15.00 MOTOINCONTRO DELL'ADRIATICO in Via De Gasperi

dalle ore 17.00 TRIATHLON in Corso Garibaldi

dalle ore 17.00 gara arti marziali CAMPIONE DELL'ADRIATICO con combattimenti Sanda, Kickboxing, Muay Thai, Grappilng, MMA area polifunzionale in Via De Gasperi

dalle ore 18.30 DUATHLON BAMBINI in Corso Garibaldi

dalle ore 18.00 SOFTAIR simulazione di guerra con armi softair in Via De Gasperi

dalle ore 19.00 SKATEBOARD su pedana in Via De Gasperi presso Centro Giovani

dalle ore 19.30 SOFTAIR prove libere gratuite presso stand in Va De Gasperi

dalle ore 20.00 dimostrazioni di danza in Via De Gasperi (parcheggio PT)

dalle ore 20.00 ZUMBA in Piazza Garibaldi

dalle ore 20.30 danza ritmica in Piazza Zimarino

dalle ore 21.00 torneo di cacetto in Via De Gasperi (parcheggio PT)

dalle ore 21.00 GALA' INTERNAZIONALE THE INTERNATIONAL BEST FIGHTER con combattimenti e SFIDA ITALIA-MAROCCO

Inoltre:

Tanti banchi artigianali

Prodotti tipici

Commercio

DJ

Gruppi musicali

STAND GASTRONOMICI